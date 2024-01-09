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В Санкт-Петербурге вышел из двухлетнего простоя завод Hyundai

16:07, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Санкт-Петербурге вышел из двухлетнего простоя завод Hyundai
16:07, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Россия\n#Южная Корея\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#производство\n#автомобили\n#санкции\n#бизнес\n#экономика\n#Hyundai
Фото: pxhere.com
81
0

На предприятии началось обучение персонала и обслуживание оборудования.

Санкт-Петербург. Администрация петербургского завода Hyundai объявила о завершении простоя. Он длился почти 2 года, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, с 9 января на предприятии началось обучение персонала и обслуживание оборудования. Между тем сборка автомобилей там остановилась 1 марта 2022 года в связи с прекращением поставок комплектующих.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно о предстоящей продаже производственной площадки дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». Кстати, ранее она приобрела российские активы Volkswagen. Сообщалось, что руководство Hyundai согласно уступить завод в Санкт-Петербурге за символические 10 тыс. рублей.

Вскоре после этого выяснилось, что на складах предприятия были найдены машинокомплекты, из которых можно собрать до 10 тыс. автомобилей.

16:07, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Россия\n#Южная Корея\n#Санкт-Петербург\n#завод\n#производство\n#автомобили\n#санкции\n#бизнес\n#экономика\n#Hyundai