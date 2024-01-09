В Санкт-Петербурге вышел из двухлетнего простоя завод Hyundai

Санкт-Петербург. Администрация петербургского завода Hyundai объявила о завершении простоя. Он длился почти 2 года, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, с 9 января на предприятии началось обучение персонала и обслуживание оборудования. Между тем сборка автомобилей там остановилась 1 марта 2022 года в связи с прекращением поставок комплектующих.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно о предстоящей продаже производственной площадки дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». Кстати, ранее она приобрела российские активы Volkswagen. Сообщалось, что руководство Hyundai согласно уступить завод в Санкт-Петербурге за символические 10 тыс. рублей.

Вскоре после этого выяснилось, что на складах предприятия были найдены машинокомплекты, из которых можно собрать до 10 тыс. автомобилей.