Ольга Абрамова: порядка 30-40% куриных яиц в магазинах Удмуртии поставлено местными производителями

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер регионального правительства Ольга Абрамова ответила на вопрос по ситуации с куриным яйцом в Удмуртской Республике. Она отметила, что меры, направленные на снижение цен уже приняты на федеральном уровне. Об этом она заявила на встрече с журналистами 26 декабря.

По данным на 18 декабря средняя цена в Удмуртии на десяток куриных яиц составила 119,10 рублей. Рост за прошлую неделю составил +4,93 рубля (+4,3%).

«Ситуация в российском птицеводстве очень непростая. Из-за вспышки гриппа птиц в стране было выбито 5 млн голов птицы. Это прямые потери и недопроизводство конкретной продукции. Статистика показывает, что цены на все виды куриных яиц за прошлую неделю выросли. По темпу этого роста Удмуртия занимает 5-ю строчку среди регионов ПФО. При этом надо помнить, что между производителем и прилавком есть множество ступеней, влияющих на ценообразование», — отметила Абрамова.

Федеральный Минсельхоз уже принял меры по обузданию роста цен на яйцо. В частности, введено обнуление импортных пошлин на ввоз данной продукции. В Россию уже поступила партия яиц из Азербайджана, вскоре ожидается поставка из Турции.

«Надеюсь, что эти меры снизят цены на внутреннем рынке, поскольку яйцо является самым потребляемым белком. В Удмуртии потребляется порядка 308 штук яйца в год в расчёте на каждого жителя региона. Если посмотреть на прилавки магазинов, то примерно 30-40 % представленных яиц — произведены в Удмуртии», — рассказала Ольга Абрамова.

По словам первого зампреда правительство, в регионе прорабатывается вопрос строительства ещё одного предприятия в области птицеводства.