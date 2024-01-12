Удмуртия планирует восстановить экспорт на уровне 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред удмуртского правительства Ольга Абрамова поделилась планами на развитие экономики в 2024 году. В своём телеграм-канале она обозначила основные цели.

Так, Абрамова обозначила три главных направления: увеличение инвестиций на 10%, годовой рост обрабатывающей промышленности на 20%, а также восстановление экспорта на уровне 2022 года.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2023 года экспорт удмуртских товаров снизился на 50%.