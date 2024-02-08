Кишинев. Молдавия. Прозападный курс Кишинева раскритиковал молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор. По его словам, единственным спасением для страны является вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), передает RT.

В беседе с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым Илан Шор назвал ЕАЭС и Россию друзьями молдавского государства. По словам лидера запрещенной в Молдавии партии, жители бывшей советской республики это отлично понимают.

«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешевые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в 100 евро пенсию в 500 евро, но мы сможем сделать 130 евро, но энергоресурс будет стоить 10 евро, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить, в конце концов», — приводит агентство слова политика.

Добавим, ранее Шор назвал колоссальной стратегической ошибкой отказ властей Молдавии от сотрудничества с ЕАЭС, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.