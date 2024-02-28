«Удмуртия ЗАВОДит»: как продукция Ижевского завода пластмасс проникла во все сферы промышленности

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод пластмасс создавался в начале 70-х годов прошлого века как сопутствующее производство автозавода. Мягкие сиденья и запах новой пластиковой обшивки легендарного «Москвич-412» наверняка помнят многие ветераны автовождения.

За 50 лет своей истории Ижевский завод пластмасс вырос в самостоятельное предприятие, пройдя множество экономических кризисов. ИЗП не растерял ни технологический, ни кадровый потенциал, и вышел в флагманы российской промышленности по производству вспененного полиэтилена. Сегодня Ижевский завод пластмасс — единственное производство в России и странах СНГ, владеющее всеми технологиями производства и переработки этого незаменимого уже во многих отраслях промышленности материала, выпускаемого под маркой «Изолон».

Редакция «Сусанина» выяснила, кто стоял у истоков предприятия, сколько стран участвовало в его создании, как «модный приговор» хромированным деталям автомобилей дал новый толчок к развитию ИЗП и почему без продукции Ижевского завода пластмасс сегодня не могут обойтись детские спортивные секции.

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