Госдолг США превысил 34 трлн долларов

США. Объём госдолга США превысил отметку в 34 трлн долларов. Американские СМИ пишут, что госдолг вышел на рекордный уровень на несколько лет раньше, чем планировалось до пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2020 году правительство США привлекло крупные займы, чтобы стабилизировать экономику и помочь её восстановлению. Но вместо этого произошёл всплеск инфляции, что стало причиной повышения процентных ставок.

На данный момент наличие государственного долга не сильно сказывается на американской экономике, однако его постоянный рост может поставить под угрозу национальную безопасность, а также соцобеспечение и медпомощь.

Крупные мировые инвесторы среди которых Япония, Китая, Южная Корея и европейские страны — уже сократили покупку гособлигаций США.

По данным Фонда Петерсона, вложения в 2022 году по сравнению с 2011 снизились с 49% до 30%.