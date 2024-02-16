Центробанк сохранил ключевую ставку на отметке 16 процентов

Москва. Ключевая ставка в России останется на уровне 16%, менять ее в ближайшее время Центробанк не будет. Решение об этом было принято на заседании Совета директоров финансового регулятора 16 февраля, сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, до указанной отметки ставка была повышена в декабре 2023 года. В ЦБ заявили, что инфляционное давление по сравнению с тем периодом снизилось, но остается высоким. При этом внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

В Центробанке признали, что рост российской экономики в 2023 году (3,6%) был выше прогнозного. Однако процесс возвращения к сбалансированному росту займет продолжительное время, и снижать ставку пока рано, считает руководство финрегулятора.

Также в ЦБ указали на сохранение дефицита трудовых ресурсов, и напомнили, что ставят целью возвращение инфляции к показателю 4% - 4,55 в 2024 году, и ее дальнейшую стабилизацию в пределах 4%. Между тем в декабре-январе рост цен с поправкой на сезонность составил 6,6% в пересчете на год.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу изменения ключевой ставки состоится 22 марта.