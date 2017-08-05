Удмуртия продаст 100% акций ипотечной корпорации

Правительство республики приняло решение о включении предприятия в прогнозный план приватизации.

Ижевск. Удмуртия. 100% акций ипотечной корпорации Удмуртской Республики (ИКУР) выставят на аукцион. Всего будет продано 5136 акций.

Такое решение было принято в субботу, 5 августа, на заседании президиума правительства Удмуртии. Как заявил врио главы региона Александр Бречалов, включить ИКУР в план приватизации решили из-за низкой эффективности работы предприятия и для пополнения бюджета региона.

Сейчас в ИКУР работают около 50 человек, которые обслуживают порядка 400 договоров. И.о. министра строительства Удмуртии Иван Новиков предложил рассмотреть возможность оптимизации работы предприятия, и оставить его в собственности Удмуртии как инструмент для льготных жилищных программ.

«Ставка 12,14 % – это точно не льготная ставка, это абсолютно рыночная. Это первое. Второе, что 50 человек делают в этой компании, совершенно непонятно», - отметил Бречалов.

Акционерное общество «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» было создано в сентябре 2003 года. Основным уставным направлением деятельности ИКУР является развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе. ИКУР также является региональным оператором федеральной системы ипотечного жилищного кредитования.

Уставный капитал ИКУР составляет 513,6 млн рублей. На данный момент кредитный портфель составляет около 600 млн рублей (423 договора). Прибыль за 2016 год составила 6 млн 406 тыс. рублей.