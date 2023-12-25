Сарапул. Удмуртия. Уровень безработицы в Сарапуле оказался на рекордно-низком уровне в 2023 году. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент в центре занятости состоит 156 человек – это всего 0,3% от трудоспособного населения, отмечает глава.

Основными сферами, формирующими экономику города остаются машиностроение, цветоводство, пищевая и лёгкая промышленности. Общий объём всех оказанных услуг, выполненных работ и отгруженной продукции за год составит более 50 млрд рублей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 30%.

Напомним, что Сарапульский электрогенераторный завод разработал запчасть для нового отечественного самолёта.