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Уровень безработицы в Сарапуле оказался на рекордно-низком уровне в 2023 году

17:18, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Уровень безработицы в Сарапуле оказался на рекордно-низком уровне в 2023 году
17:18, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
138
0
#Сарапул\n#итоги\n#экономика\n#безработица
Фото: ИА «Сусанин»
138
0

В центре занятости состоят 156 человек.

Сарапул. Удмуртия. Уровень безработицы в Сарапуле оказался на рекордно-низком уровне в 2023 году. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент в центре занятости состоит 156 человек – это всего 0,3% от трудоспособного населения, отмечает глава.

Основными сферами, формирующими экономику города остаются машиностроение, цветоводство, пищевая и лёгкая промышленности. Общий объём всех оказанных услуг, выполненных работ и отгруженной продукции за год составит более 50 млрд рублей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 30%. 

Напомним, что Сарапульский электрогенераторный завод разработал запчасть для нового отечественного самолёта.

17:18, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
138
0
#Сарапул\n#итоги\n#экономика\n#безработица