Министр экономики признал кадровую проблему одной из главных в России

Москва. Недостаток рабочих кадров является одной из главных проблем в экономике нашей страны. Об этом заявил в интервью RT глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, недостаток рабочих рук сдерживает рост ВВП не меньше, чем высокие процентные ставки по кредитам для предприятий.

В то же время министр не считает, что ситуация настолько острая, как считают некоторые аналитики. Рынок труда проявляет гибкость и обходит объективные ограничения.

В частности, россияне в последние годы стали вообще работать больше, стремясь к увеличению своего заработка. Кроме того, производительность труда в РФ растет за счет роста инвестиций и внедрения норм бережливого производства. Эти факторы позволяют увеличивать выпуск товаров без найма новых сотрудников, отметил Максим Решетников.

Наконец, потенциал привлечении молодежи на рынок труда раскрыт пока далеко не полностью. При грамотной организации процессов обучения в техникумах, вузах и обеспечении связи с производством можно значительно увеличить приток начинающих специалистов в экономику.

«Наряду с этим важно создавать условия для вовлечения в трудовую деятельность таких граждан, как люди с ограниченными возможностями и женщины в декрете», — добавил глава Минэкономики России.