Бизнес-омбудсмен Удмуртии прокомментировал отчёт премьер-министра республики

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам предпринимателей в Удмуртии Олег Овчинников прокомментировал отчёт премьер-министра республики Ярослава Семёнова в части вопросов о бюджете региона. Глава правительства озвучил основные показатели на сессии Госсовета УР 23 апреля.

«Не могут не радовать цифры, отражающие рост доходной части бюджета, и как следствие увеличение темпов роста экономики региона», — написал бизнес-омбудсмен в соцсетях.

Он отметил, что в 2023 году экономика Удмуртии показала уверенный рост производства в большинстве отраслей, чему способствовали программы поддержки импортозамещения и государственные оборонные заказы. Индекс промышленного производства достиг 108,7%, превысив средний уровень по России.

«В результате собственные доходы консолидированного бюджета региона в 2023 году составили 100 млрд 519 млн рублей, что на 18 млрд рублей или 22% больше, чем в предыдущем году. Это стало результатом целеустремлённой работы бизнес-сообщества, наших граждан, органов власти всех уровней, включая депутатский корпус», — подчеркнул Олег Овчинников.

Он резюмировал, что в 2023 году совместные усилия были направлены на развитие инвестиционной активности, поддержку приоритетных секторов экономики и формирование бюджетных доходов.

Напомним, в ходе отчёта Ярослав Семёнов также осветил ситуацию с госдолгом Удмуртии.