Центробанк вновь не стал менять ключевую ставку

Москва. Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 16% годовых. По итогам заседания 22 марта Совет директоров финансового регулятора оставил ее без изменений, передает пресс-служба учреждения.

В ЦБ констатировали, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. При этом возможности роста производства товаров и услуг не успевают за внутренним спросом, а ситуация на рынке труда остается сложной.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году прогнозируется Центробанком на уровне 4,0%–4,5% и возле отметки 4% в ближайшие годы. В то же время показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%, отметили в ЦБ.

Вновь вопрос о ключевой ставке будет рассмотрен на заседании Совета директоров Банка России 26 апреля 2024 года.

Напомним, до 16% годовых ключевую ставку финансовый регулятор поднял в декабре 2023 года. 16 февраля 2024 года ЦБ оставил ее на указанном уровне.