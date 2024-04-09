Завод по переработке молока может появиться в особой экономической зоне Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии заключило соглашение с ООО «УДМ НЕСТОРС» о намерениях реализации инвестиционного проекта. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Инвестор может построить завод по переработке молока на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск». Создать её планируют в Завьяловском районе.

Правительство намеревается помочь инвестору в организации и взаимодействии с территориальными и федеральными органами власти. После создания особой экономической зоны «УДМ НЕСТОРС» станет её резидентом. После получения статуса, инвестор вложит в проект 946 млн рублей.