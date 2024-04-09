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Завод по переработке молока может появиться в особой экономической зоне Ижевска

12:55, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Завод по переработке молока может появиться в особой экономической зоне Ижевска
12:55, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#инвестиции
Фото: Мехршада Раджаби на Unsplash
309
0

Инвестором выступит компания «УДМ НЕСТОРС».

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии заключило соглашение с ООО «УДМ НЕСТОРС» о намерениях реализации инвестиционного проекта. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Инвестор может построить завод по переработке молока на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск». Создать её планируют в Завьяловском районе.

Правительство намеревается помочь инвестору в организации и взаимодействии с территориальными и федеральными органами власти. После создания особой экономической зоны «УДМ НЕСТОРС» станет её резидентом. После получения статуса, инвестор вложит в проект 946 млн рублей.

 

12:55, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экономика\n#инвестиции