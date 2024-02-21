Вкладчикам QIWI Банка вернут деньги в пределах 1,4 миллиона рублей на человека

Москва. Владельцы вкладов в лишенном лицензии QIWI Банке смогут получить свои деньги назад. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ЦБ России.

Однако для таких выплат, осуществляемых Агентством страхования вкладов, установлен лимит – 1,4 млн рублей на получателя. В пределах этой суммы средства вернут в размере 100% остатка, включая начисленные проценты.

Ранее стало известно, что лицензия QIWI Банка отозвана. В Центробанке объяснили это решение систематическими нарушениями законодательства со стороны финансового учреждения.

В частности, организация не принимала мер против легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет о переводах денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также фактах финансирования терроризма.

Кроме того, банк уличен в открытии QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. По ним проводились операции без согласия формальных владельцев, что подвергало граждан риску, пояснили в пресс-службе финансового регулятора, и добавили, что QIWI Банк не относился к числу крупных кредиторов реального сектора экономики.