Лондон. Великобритания. Владельцы кафе и пабов в Великобритании встревожены ожидаемым решением российских властей о запрете на промысел в Баренцевом море. В результате страна может не досчитаться сотен тысяч тонн рыбы, из которой готовят самое популярное блюдо островного общепита – фиш-энд-чипс, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Москва планирует денонсировать соглашение, позволявшее британским рыбакам ловить треску и пикшу в территориальных водах России. Уловы были обильными: в 2023 промысловые суда сдали на рыбозаводы более 566 тыс. тонн продукции, добытой в Баренцевом море.

Однако в 2022 году Лондон ввел санкции против Москвы, в том числе – приостановил режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и обложил многие наши товары 35-процентной пошлиной. Кремль решил ответить «рыбной войной», пишет британский таблоид. 18 января правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. Оно регламентировало промысел иностранцев в Баренцевом море. Из-за политики пострадают, как ожидается, рестораторы и рядовые британцы.