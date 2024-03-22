Работавший с переводами Qiwi банк «Стрела» лишился лицензии

Москва. У банка «Стрела» (до апреля 2023 года – Севзапинвестпромбанк) отозвали лицензию. Решение об этом приняло руководство Центробанка 22 марта, пишет Коммерсантъ.

Отмечается, что до апреля 2023 года «Стрела» носила название Севзапинвестпромбанк. Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между Qiwi Банком и иными участниками рынка финансовых услуг. В рейтинге российских банков «Стрела» занимала 321 место

В ЦБ отметили, что банк обеспечивал расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом (криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами). О ряде подозрительных операций извещены правоохранительные органы.

Агентство по страхованию вкладов возместит клиентам «Стрелы» их средства в размере 100% остатка, включая начисленные проценты, но в пределах лимита 1,4 млн руб. на человека. Выплаты начнутся не позднее 5 апреля.

Напомним, за аналогичные нарушения в феврале лишился лицензии Qiwi Банк.