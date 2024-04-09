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Российские чаи «Гита» и «Принцесса Канди» запретили продавать в Белоруссии

10:51, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские чаи «Гита» и «Принцесса Канди» запретили продавать в Белоруссии
10:51, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
811
0
#Белоруссия\n#Россия\n#бизнес\n#экономика\n#торговля\n#санитария\n#ограничения\n#запреты\n#бренды\n#чай
Фото: pxhere.com
811
0

Продукцию признали несоответствующей по микробиологическим показателям безопасности.

Минск. Белоруссия. 4 вида чая в пакетиках, поставляемого из России, запретили к продаже в Белоруссии. Постановление об этом подписал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Александр Тарасенко, пишет Коммерсантъ.

Торговые марки, о которых идет речь — «Гита» и «Принцесса Канди». Продукцию назвали несоответствующей требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Чаи будут изъяты из торговых сетей.

Владельцем указанных торговых марок является зарегистрированное в России ООО «Орими». В настоящее время компания принимает меры по снятию введенных в Белоруссии ограничений. В частности, ей необходимо доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки, а также действенность системы контроля безопасности.

10:51, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
811
0
#Белоруссия\n#Россия\n#бизнес\n#экономика\n#торговля\n#санитария\n#ограничения\n#запреты\n#бренды\n#чай