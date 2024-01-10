Адекватную цену на яйца назвали в Росптицесоюзе

Москва. Справедливая розничная цена за десяток куриных яиц составляет сейчас 110-125 рублей. Об этом заявила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва, передает RT со ссылкой на «Парламентскую газету».

В интервью изданию руководитель объединения производителей куриной продукции заявила, что данный диапазон цен уже установился, и ожидать, что он снизится, не следует. При этом производители отпускают сетям яйца по долгосрочным договорам за 95-105 рублей. Остальное — это расходы продавцов и торговая наценка.

Также Бобылёва добавила, что не считает, что импорт яиц как-то повлияет на ситуацию, прежде всего – из-за небольших объемов поставок.

Напомним, для стабилизации цен в начале января в Россию начали завозить куриные яйца из Турции. Перед этим была обнулена пошлина на импорт данной продукции.