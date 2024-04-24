Глава Совфеда подняла вопрос об укрупнении регионов

Москва. Часть регионов России неплохо было бы объединить. Это поможет решить ряд проблем экономического развития, заявила 24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Спикер Совфеда пояснила, что не считает укрупнение регионов самоцелью, но этот вопрос имеет значение с точки зрения «эффективности страны». По мнению Матвиенко, слияние двух или трех субъектов могло бы дать «кумулятивный эффект» в плане подъема экономики и роста благосостояния населения. Однако подобные решения могут приниматься только после научного обоснования и с согласия жителей, подчеркнула глава верхней палаты Федерального собрания.

В связи с этим Совет Федерации намерен подключить Российскую академию наук к разработке концепции пространственного развития страны, в которой может быть предусмотрено объединение некоторых регионов, добавила Матвиенко.

Она также отметила, что положительный опыт слияния субъектов в России уже имеется.

Напомним, речь идет об объединении Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом, Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатской области и Корякского автономного округа, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО, а также Читинской области и Агинского Бурятского АО. При этом в указанных регионах перед укрупнением проводились референдумы.

Однако не все попытки объединить соседние территории в России были успешными. Так, жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа не одобрили предлагавшийся властями в 2020 году проект создания нового субъекта на основе двух существующих, и от него пришлось отказаться.