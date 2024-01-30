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После выявления обмана при проверках двигателей Toyota остановила 4 завода

13:11, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После выявления обмана при проверках двигателей Toyota остановила 4 завода
13:11, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
0
#Япония\n#бизнес\n#экономика\n#промышленность\n#производство\n#автомобили\n#тесты\n#скандал\n#Toyota
Фото: pxhere.com
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При замерах мощности двигателей применялся разный софт.

Токио. Япония. Работа 6 производственных линий на 4 заводах Toyota временно прекращена в Японии. Руководство автомобильного концерна приняло такое решение после выявления подтасовок при тестировании дизельных двигателей, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NHK, конвейеры остановлены до 1 февраля 2024 года.

В обмане подозревают подрядчика, предприятие Toyota Industries. По предварительным данным, при замерах мощности в компьютерных модулях использовалось иной софт, чем при массовом производстве моторов.

Речь идет об испытаниях 3 типов двигателей, которые используются в 10 моделях, в том числе Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и Hilux.

Напомним, в октябре 2023 года «Тойота» временно останавливала производство на 10 линиях из-за недостатка комплектующих.

13:11, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
0
#Япония\n#бизнес\n#экономика\n#промышленность\n#производство\n#автомобили\n#тесты\n#скандал\n#Toyota