После выявления обмана при проверках двигателей Toyota остановила 4 завода

Токио. Япония. Работа 6 производственных линий на 4 заводах Toyota временно прекращена в Японии. Руководство автомобильного концерна приняло такое решение после выявления подтасовок при тестировании дизельных двигателей, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NHK, конвейеры остановлены до 1 февраля 2024 года.

В обмане подозревают подрядчика, предприятие Toyota Industries. По предварительным данным, при замерах мощности в компьютерных модулях использовалось иной софт, чем при массовом производстве моторов.

Речь идет об испытаниях 3 типов двигателей, которые используются в 10 моделях, в том числе Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и Hilux.

Напомним, в октябре 2023 года «Тойота» временно останавливала производство на 10 линиях из-за недостатка комплектующих.