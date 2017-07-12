Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

В соответствии с законодательством, самовыдвиженцу предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей разных регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска Валентин Смирнов заявил о намерении побороться за пост Президента России. Бизнесмен запустил свой сайт с программой, фотогалереей и блогом. Кандидат в кандидаты представил и свою программу.

В числе первых распоряжений в должности главы государства Смирнов намерен повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. рублей, принять антикоррупционную программу, реорганизовать систему государственного управления, снизить количество чиновников на 40%, запретить перекрывать движение для передвижения государственных чиновников, отменить служебные автомобили для депутатов федерального и региональных парламентов.

В соответствии с законодательством, если кандидат идет на президентские выборы в порядке самовыдвижения, ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, но не более 7,5 тыс. подписей в каждом субъекте. Если кандидата выдвигает непарламентская партия, то количество необходимых подписей снижается до 100 тыс. Партии, представленные в Госдуме, от сбора подписей освобождены.

Президентские выборы пройдут в России весной 2018 года.

Наша справка: Смирнов Валентин Эдуардович родился: 04.04.1968, Ижевск.

Школа: №24 (1-3 классы) и №56 (СДЮШОР, футбол).

Высшее образование: Московский государственный институт стали и сплавов. Факультет: Металлургия черных металлов. Специальность: инженер-металлург. Дата поступления - 1985 год, окончания - 1992 год.

Служба в армии: с мая 1986 по май 1988 года, Хабаровский край.

1992 - 1995: малый бизнес.

1995 - 2008: ПГ «МАИР», Москва. Основные направления деятельности - металлолом, металлургия, краски.

2008 - 2010: руководитель Нижегородского филиала ХК «Золотой колос», республика Татарстан. Пищевая промышленность, сельское хозяйство.

2010 - 2011: руководитель Ульяновского филиала корпорации «Сантимир», Нижегородская область. Сельское хозяйство.

2012 - 2015: исполнительный директор ГК НАПКО (аффилированная с ПАО ГК Черкизово). Сельское хозяйство, растениеводство.

2016 – апрель 2017: директор АО «Оптрон-Ставрополь». Промышленность.