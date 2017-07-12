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      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      12:01, 12 июля, 2017
      12:01, 12 июля, 2017
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      #политика\n#выборы\n#Ижевск
      Фото: smirnov2018.ru
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      В соответствии с законодательством, самовыдвиженцу предстоит собрать 300 тысяч подписей избирателей разных регионов России.

      Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска Валентин Смирнов заявил о намерении побороться за пост Президента России. Бизнесмен запустил свой сайт с программой, фотогалереей и блогом. Кандидат в кандидаты представил и свою программу.

      В числе первых распоряжений в должности главы государства Смирнов намерен повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. рублей, принять антикоррупционную программу, реорганизовать систему государственного управления, снизить количество чиновников на 40%, запретить перекрывать движение для передвижения государственных чиновников, отменить служебные автомобили для депутатов федерального и региональных парламентов.

      В соответствии с законодательством, если кандидат идет на президентские выборы в порядке самовыдвижения, ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, но не более 7,5 тыс. подписей в каждом субъекте. Если кандидата выдвигает непарламентская партия, то количество необходимых подписей снижается до 100 тыс. Партии, представленные в Госдуме, от сбора подписей освобождены.

      Президентские выборы пройдут в России весной 2018 года.

      Наша справка: Смирнов Валентин Эдуардович родился: 04.04.1968, Ижевск.

      Школа: №24 (1-3 классы) и №56 (СДЮШОР, футбол).

      Высшее образование: Московский государственный институт стали и сплавов. Факультет: Металлургия черных металлов. Специальность: инженер-металлург. Дата поступления - 1985 год, окончания - 1992 год.

      Служба в армии: с мая 1986 по май 1988 года, Хабаровский край.

      1992 - 1995: малый бизнес.

      1995 - 2008: ПГ «МАИР», Москва. Основные направления деятельности - металлолом, металлургия, краски.

      2008 - 2010: руководитель Нижегородского филиала ХК «Золотой колос», республика Татарстан. Пищевая промышленность, сельское хозяйство.

      2010 - 2011: руководитель Ульяновского филиала корпорации «Сантимир», Нижегородская область. Сельское хозяйство.

      2012 - 2015: исполнительный директор ГК НАПКО (аффилированная с ПАО ГК Черкизово). Сельское хозяйство, растениеводство.

      2016 – апрель 2017: директор АО «Оптрон-Ставрополь». Промышленность.

      12:01, 12 июля, 2017
      1196
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      #политика\n#выборы\n#Ижевск

       

       

       

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