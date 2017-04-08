Дебаты «Единой России» в Удмуртии: сельское хозяйство – это не только производство, но и уклад жизни

Несмотря на то, что республика полностью обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции, существует ряд проблем, требующих решения со стороны руководства региона.

Ижевск. Удмуртия. Сельское хозяйство – это не только производство, но и уклад жизни. Об этом говорили участники предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» во время дебатов. В них приняли участие депутат Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов, глава Кизнерского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Плотников, руководитель Спецстроя, депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Алексей Прасолов и депутат Госсовета, гендиректор «Зуринского агрокомплекса» Елена Чиркова.

Владимир Варламов рассказал, что АПК занимает 6% в экономике региона, треть населения живет на селе. Сегодня республика на 140% обеспечена молоком, на 106% - мясом, на 100% - овощами, на 200% - яйцом. То есть регион не только полностью обеспечивает себя, но и кормит соседние субъекты.

«Благодаря поддержке государства и партии «Единая Россия», взято совершенно правильное направление на строительство ферм. А это как локомотив: появляется необходимость покупать скот, необходимо распахивать пустующие заброшенные земли, искать семена, засевать эти земли, соответственно, требуются люди, которые на этой земле будут работать. И я уверен, что общими усилиями сможем создать и традиционные формы и создавать новые», - поделился своим видением глава Кизнерского района Александр Плотников

При этом, развитие производства тесно связано с поддержкой социальной сферы. Все участники дебатов отмечали, что на селе нужна доступная медицинская помощь, необходимо решать вопросы с дорогами, газификацией, водоснабжением, связью, обеспеченностью детскими садами и школами. Кроме того, стоит принять меры для закрепления молодежи на селе.

«Вопросы есть, но есть и пути их решения», - подчеркнул Алексей Прасолов.

Поддерживать сельское хозяйство предстоит депутатам Госсовета 6 созыва. В настоящее время партия «Единая Россия» проводит дебаты среди участников предварительного голосования. Они продлятся до 21 мая. А 28 мая жители Удмуртии смогут выбрать, кто на их взгляд, достоин того, чтобы принять участие в выборах депутатов Госсовета от партии власти. Голосование пройдет на более чем 200 счетных участках.