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В Балезино ограничили движение транспорта под мостом на улице Калинина

17:20, 29 марта, 2023
В Балезино ограничили движение транспорта под мостом на улице Калинина
17:20, 29 марта, 2023
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#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#весна
Фото: arzik2
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Причиной стало подтопление участка.

Балезино. Удмуртия. В Балезино 29 марта закрыли движение транспорта под железобетонным мостом на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Причиной ограничения стало подтопление водопропускного технологического сооружения РЖД.

«Временно, на период 29 марта 2023 г.с 08 ч.00 мин. запрещено движение транспортных средств по ул. Калинина, п. Балезино (путепровод) под железобетонным мостом 1192 км пикет №9 Горьковской железной дороги Киров – Пермь», — говорится на странице администрации.

17:20, 29 марта, 2023
93
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#весна