Александр Бречалов: проблему путепровода в Балезино нужно решать оперативно

По мнению врио главы Удмуртии, этот участок дороги является экстремальным.

Балезино. Врио главы Удмуртии рассказал журналистам о том, что проблему путепровода в Балезино нужно решать оперативно. По мнению руководителя региона, этот участок дороги является экстремальным.

«Да такие путепроводы я видел. На Урале есть подобные. Этот участок дороги экстремальный. Проблему нужно решать оперативно. Ситуация усложняется тем, что дорогу в этом месте расширить нельзя. Будем сейчас оперативно исправлять ситуацию. Буду звонить в РЖД. Есть вариант создания конструкции, которую предложил местный житель. Если она будет утверждена, то мы решим этот вопрос», - сказал Бречалов.

Отметим, что через путепровод сейчас ездят не только автомобили, но и стекает талая вода.