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      Александр Бречалов: проблему путепровода в Балезино нужно решать оперативно

      15:09, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:09, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      641
      0
      #дороги\n#общество\n#Балезино
      Фото: vk.com/balezino
      641
      0

      По мнению врио главы Удмуртии, этот участок дороги является экстремальным.

      Балезино.  Врио главы Удмуртии рассказал журналистам о том, что проблему путепровода в Балезино нужно решать оперативно. По мнению руководителя региона, этот участок дороги является экстремальным.

      «Да такие путепроводы я видел. На Урале есть подобные. Этот участок дороги экстремальный. Проблему нужно решать оперативно. Ситуация усложняется тем, что дорогу в этом месте расширить нельзя. Будем сейчас оперативно исправлять ситуацию. Буду звонить в РЖД. Есть вариант создания конструкции, которую предложил местный житель. Если она будет утверждена, то мы решим этот вопрос», - сказал Бречалов.

      Отметим, что через путепровод сейчас ездят не только автомобили, но и стекает талая вода.

      15:09, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      641
      0
      #дороги\n#общество\n#Балезино
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