В Балезино из-за подтопления улицы Калинина закрыли проезд под мостом

Жители поделились видео в соцсетях.

Балезино. Удмуртия. В Балезино с 12 апреля запретили движение под железобетонным мостом на улице Калинина. Об этом сообщается в официальной группе района в соцсети «ВКонтакте».

Движение перекрыли из-за подтопления участка под путепроводом. В настоящее время объезд возможен по улицам: Русских, Парковая, проезд Спиртзавод - Кожильский переезд 1189 км, а также улицам Кирова, Советская, Карла Маркса.

В группе «Балезино» пользователи поделились видео с затоплением улицы.

В Алнашах в ночь на 12 апреля в жилой зоне вблизи Ромашкинского пруда пришлось прокопать плотину, чтобы избежать подтопления. «В этот же период на нескольких водных объектах вода вышла из берегов. Но к утру ситуация стабилизировалась. Уровень воды немного спал», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Алнашского района Алексей Семенов.

Напомним, ранее синоптики дали неблагоприятный прогноз на предстоящий паводок в Удмуртии. В Вавожском районе в зоне подтопления оказался низководный мост.