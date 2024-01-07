Ребенок пострадал при аварии с молоковозом в Завьяловском районе Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. ДТП с тремя машинами произошло в Удмуртии на трассе Ижевск-Сарапул. Травмы в результате получила девочка, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

По данным Госавтоинспекции, инцидент случился 6 января около 14 часов 25 минут на 17 км дороги, на территории Завьяловского района. 45-летний водитель автомобиля SsangYong Action не справился с управлением. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в молоковоз Isuzu. Кроме того, в результате столкновения грузовик под управлением 31-летнего мужчины въехал в «Ладу Калину», за рулем которой находился 21-летний водитель.

В аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Ссанг Йонга», у девочки нашли телесные повреждения. Обстоятельства ДТП проверяют правоохранительные органы.