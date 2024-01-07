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Ребенок пострадал при аварии с молоковозом в Завьяловском районе Удмуртии

10:35, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ребенок пострадал при аварии с молоковозом в Завьяловском районе Удмуртии
10:35, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
825
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#автомобиль\n#пострадавшие\n#дети\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
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ДТП произошло на 17 км трассы Ижевск-Сарапул.

Завьялово. Удмуртия. ДТП с тремя машинами произошло в Удмуртии на трассе Ижевск-Сарапул. Травмы в результате получила девочка, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

По данным Госавтоинспекции, инцидент случился 6 января около 14 часов 25 минут  на 17 км дороги, на территории Завьяловского района. 45-летний водитель автомобиля SsangYong Action не справился с управлением. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в молоковоз Isuzu. Кроме того, в результате столкновения грузовик под управлением 31-летнего мужчины въехал в «Ладу Калину», за рулем которой находился 21-летний водитель. 

В аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Ссанг Йонга», у девочки нашли телесные повреждения. Обстоятельства ДТП проверяют правоохранительные органы.

10:35, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
825
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#автомобиль\n#пострадавшие\n#дети\n#авария\n#ДТП