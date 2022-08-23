По факту гибели двух человек в аварии в Малопургинском районе возбудили уголовное дело

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Малопургинском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 21 августа в 11:19 около деревни Миндерево в Малопургинском районе Удмуртии. По версии следствия, водитель автомобиля «ГАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую перед ним машину. От толчка автомобиль «ВАЗ-2121» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц».

В результате аварии смертельные травмы получили пассажиры «ВАЗ-2121» — 29-летняя женщина и девочка 2015 года рождения. Напомним, что женщина погибла на места, а ребенок скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.