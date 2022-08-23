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По факту гибели двух человек в аварии в Малопургинском районе возбудили уголовное дело

13:36, 23 августа, 2022
Екатерина Сентемова
По факту гибели двух человек в аварии в Малопургинском районе возбудили уголовное дело
13:36, 23 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#авария\n#пострадавшие\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Одной из погибших является маленькая девочка.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Малопургинском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии. 

ДТП произошло 21 августа в 11:19 около деревни Миндерево в Малопургинском районе Удмуртии. По версии следствия, водитель автомобиля «ГАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую перед ним машину. От толчка автомобиль «ВАЗ-2121» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц». 

В результате аварии смертельные травмы получили пассажиры «ВАЗ-2121» — 29-летняя женщина и девочка 2015 года рождения. Напомним, что женщина погибла на места, а ребенок скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

13:36, 23 августа, 2022
Екатерина Сентемова
158
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#авария\n#пострадавшие\n#уголовное дело