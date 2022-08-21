Стали известны подробности ДТП в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. В 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии сообщили подробности аварии в Малопургинском районе, которая произошла днем 21 августа.

Водитель автомобиля «ГАЗ» въехал впереди идущий «ВАЗ-2121», за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения. После легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой «Мерседес».

В результате пассажирка «Нивы» 1993 года рождения погибла на месте. Водитель ВАЗа и ещё одна пассажирка получили травмы, находятся в больнице. Девочка 2015 года рождения скончалась в медучреждении.

Движение на дороге затруднено.