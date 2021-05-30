Улицу Красная в Ижевске откроют для транспорта вечером 4 июня

На одном из ее участков ремонтируют водопровод.



Ижевск. Удмуртия. Энергетики назвали срок, к которому планируется открыть проезд по улице Красная в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», работы по ремонту водопровода на одном из ее участков завершаться к 18:00 4 июня.

Дефект магистрального трубопровода был обнаружен при повторных гидравлических испытаниях в тепловой камере под проезжей частью между домами на улицах Бородина, 7 и Максима Горького, 90, корпус 2. В связи с ремонтом движение по улице Красной закрыли с 17:00 27 мая. У всех подключенных к данному водопроводу потребителей действует плановый перерыв горячего водоснабжения.

После завершения работ на проезжей части уложат первый слой асфальтового покрытия и благоустроят прилегающие к участку газоны.

Напомним, в апреле улицу Красная на участке между улицами Ленина и Советской уже перекрывали для транспорта. Причина была та же – ремонт водопровода.