С понедельника в Ижевске перекроют улицу Красную

Причина – ремонт водопровода.



Ижевск. Удмуртия. Работы по замене водопровода начнутся в центре Ижевска. В связи с этим с 8:00 понедельника, 12 апреля, до конца месяца нельзя будет проехать по улице Красной между Ленина и Советской в сторону Ленина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники «Ижводоканала» намерены заменить на участке протяженностью 86 метров обветшавшую стальную трубу, проложенную еще в 1972 году. Ремонт будет вестись бестраншейным методом. Новая труба снабжена антикоррозийным цементно-песчаным покрытием. Работы продлятся до 30 апреля. В дальнейшем на указанном участке заменят асфальт.

На время проведения работ остановку автобусного маршрута № 40 перенесут к собору Александра Невского. Жителей близлежащих домов от холодного водоснабжения пообещали не отключать. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.