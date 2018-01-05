Новый цех деревообработки появился в одной из колоний Удмуртии

На производстве создано 15 рабочих мест для осужденных.

Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №1 Удмуртии открылся цех по деревообработке. Для заключенных создали 15 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Всего на производстве трудятся 30 осужденных при двусменном графике. Все они прошли обучение профессии столяра в образовательном учреждении при колонии. Таким образом, заключенные теперь смогут зарабатывать деньги и погашать долги по искам.

На территории колонии разместились дисковая пилорама и линия сращивания древесины, в том числе электронное оборудование, которое исключает погрешности в работе.

Осужденные изготавливают строительный брус и различного рода погонаж: вагонку, плинтуса и доски для пола, что пользуется большой популярностью у строительных компаний.

Как отметили в управлении, всего в 2017 году в центры трудовой адаптации осужденных было закуплено новое оборудование на 9,4 млн рублей. «Покупка 81 единицы швейного оборудования позволила открыть швейный участок в ИК-5, расширить участки в лечебно-исправительном учреждении №4 и исправительной колонии №12. Шесть единиц деревообрабатывающего оборудования были распределены между колониями №1 и №8. Автопарк сельхозтехники в колонии-поселении №11 пополнился новым трактором, а в ИК-8 установлено оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий», - сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.