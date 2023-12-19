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В Нижегородской области произошла авария на трубопроводе одного из химзаводов

10:56, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Нижегородской области произошла авария на трубопроводе одного из химзаводов
10:56, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Нижегородская область\n#производство\n#химия\n#авария\n#МЧС\n#пострадавшие
Фото: t.me/mchs52
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Пострадал один рабочий.

Дзержинск. Нижегородская область. Часть трубопровода разрушилась на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел поздно вечером 18 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, из-за нарушения технологического процесса повреждения получила установка по производству перекиси водорода. Обвалились трубы, по которым отводился пар, площадь разрушения составила 120 кв.м. Возгорания не произошло. 

Пострадал 47-летний рабочий, его направили на амбулаторное лечение.

10:56, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Нижегородская область\n#производство\n#химия\n#авария\n#МЧС\n#пострадавшие