В Нижегородской области произошла авария на трубопроводе одного из химзаводов

Дзержинск. Нижегородская область. Часть трубопровода разрушилась на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел поздно вечером 18 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, из-за нарушения технологического процесса повреждения получила установка по производству перекиси водорода. Обвалились трубы, по которым отводился пар, площадь разрушения составила 120 кв.м. Возгорания не произошло.

Пострадал 47-летний рабочий, его направили на амбулаторное лечение.