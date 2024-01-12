В Златоусте загорелись цех деревообработки и соседнее административное здание

Златоуст. Челябинская область. Трехэтажный корпус деревообрабатывающего производства вспыхнул в Златоусте Челябинской области, Затем пламя перекинулось на кровлю соседнего административно-бытового здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила сперва 500 квадратных метров, затем возросла втрое. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

Усилиями сотрудников МЧС пожар был локализован на площади 1560 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 10.30 МСК.