Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид

В Златоусте загорелись цех деревообработки и соседнее административное здание

12:04, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Златоусте загорелись цех деревообработки и соседнее административное здание
12:04, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Челябинск\n#МЧС\n#производство\n#эвакуация\n#пожар
Фото: t.me/mchsinfo
73
0

Огонь охватил 1500 квадратных метров.

Златоуст. Челябинская область. Трехэтажный корпус деревообрабатывающего производства вспыхнул в Златоусте Челябинской области, Затем пламя перекинулось на кровлю соседнего административно-бытового здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила сперва 500 квадратных метров, затем возросла втрое. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. 

Усилиями сотрудников МЧС пожар был локализован на площади 1560 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 10.30 МСК.

12:04, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Челябинск\n#МЧС\n#производство\n#эвакуация\n#пожар