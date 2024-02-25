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В 2023 году предприятиям обрабатывающих производств Удмуртии предоставили более 117 млн рублей на частичное возмещение расходов

13:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2023 году предприятиям обрабатывающих производств Удмуртии предоставили более 117 млн рублей на частичное возмещение расходов
13:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
279
0
#бюджет\n#предприятия\n#производство\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
279
0

Было создано более двух тысяч новых рабочих мест.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году 19 промышленных предприятий обрабатывающих производств Удмуртии получили 117,7 млн рублей от Минпромторга республики. Об этом сообщает министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Полученные деньги потратили на возмещение расходов по подключению к коммунальной инфраструктуре, на покупку нового оборудования и на уплату авансового обслуживания по договорам лизинга оборудования, рассказывает Виктор Лашкарёв.

В 2024 году на данный способ поддержки выделено 101,2 млн рублей.

Кроме того, по итогам работы предприятий, которые получили господдержку, за 2023 год было создано более двух тысяч рабочих мест, инвестировано 10,6 млрд рублей в производство. Также прирост объёма отгруженных товаров, работ и услуг составил 41 млрд рублей по сравнению с 2022 годом.

В консолидированный бюджет Удмуртии поступило 6 млрд рублей – на 1,4 млрд больше, чем в 2022 году.

13:00, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
279
0
#бюджет\n#предприятия\n#производство\n#Удмуртия