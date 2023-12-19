На российские активы Hyundai нашелся покупатель

Санкт-Петербург. Стало известно, кому будет принадлежать производственная площадка Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге. Вместе с другими российскими активами южнокорейской компании ее выкупит «Арт-Финанс», пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Hyundai подтвердили, что продажу уже одобрил совет директоров. Сейчас менеджмент двух компаний договаривается о деталях сделки. Также в «Хендэ Мотор» заверили, что продолжат вести послепродажное обслуживание своих автомобилей в России.

Кроме автопроизводства, Hyundai Motor Company принадлежит площадка по выпуску двигателей ООО «Хендэ Виа Рус», оба предприятия находятся в Санкт-Петербурге.

ООО «Арт-Финанс» зарегистрировано в Москве в середине февраля 2023 года, основным собственником (99,99% акций) является президент группы «Авилон» Андрей Павлович.

Отмечается, что в мае 2023 года «Арт-Финанс» выкупила российские активы Volkswagen. Также под контроль указанного ООО перешли принадлежавшие «Фольксваген Груп Рус» компания «Скания Лизинг» и ряд других подразделений немецкого автоконцерна в РФ.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года. В компании сослались на трудности с поставками комплектующих. Ранее там производили 200 тыс. иномарок в год, завод давал работу 2,6 тыс. человек.