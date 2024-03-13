На базе бывшего завода по уничтожению химоружия в Кизнере планируют новый проект

Кизнер. Удмуртия. На базе бывшего завода по уничтожению химического оружия в Кизнере планируют запустить новый проект. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» после встречи с главой Кизнерского района.

На данный момент ведутся переговоры с партнёрами. В 2025 году начнётся проектирование, а к 2026 году ожидается появление новых рабочих мест, отмечает глава Кизнерского района Александр Плотников.

Напомним, что последний в России снаряд химического оружия уничтожили в Кизнере в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на ожидаемое перепрофилирование завода необходимо 2 млрд евро. На месте объекта планировали запустить производство полипропилена.

В 2023 году говорилось, что на предприятии приступили к ликвидации отработавшего оборудования, зданий и отходов.