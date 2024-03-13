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На базе бывшего завода по уничтожению химоружия в Кизнере планируют новый проект

20:00, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На базе бывшего завода по уничтожению химоружия в Кизнере планируют новый проект
20:00, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
428
0
#химия\n#химическое оружие\n#Кизнер\n#завод\n#Удмуртия\n#производство
Фото: ИА «Сусанин»
428
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Предполагаемая дата старта работы — 2026 год.

Кизнер. Удмуртия. На базе бывшего завода по уничтожению химического оружия в Кизнере планируют запустить новый проект. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» после встречи с главой Кизнерского района.

На данный момент ведутся переговоры с партнёрами. В 2025 году начнётся проектирование, а к 2026 году ожидается появление новых рабочих мест, отмечает глава Кизнерского района Александр Плотников.

Напомним, что последний в России снаряд химического оружия уничтожили в Кизнере в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на ожидаемое перепрофилирование завода необходимо 2 млрд евро. На месте объекта планировали запустить  производство полипропилена.

В 2023 году говорилось, что на предприятии приступили к ликвидации отработавшего оборудования, зданий и отходов.

20:00, 13 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
428
0
#химия\n#химическое оружие\n#Кизнер\n#завод\n#Удмуртия\n#производство