За 2023 год в Удмуртии выросло производство школьных парт и упало производство кирпича

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал показатели производства важнейших видов продукции обрабатывающих производств республики. Сравнение выстроено периодами — январь – декабрь 2023 года и январь – декабрь 2022 года.

Больше всего снизилось за год производство керамического кирпича (-17%); в 2023 году его произвели 87 млн усл. Кирпичей. Также снизилось производство пиломатериалов на 7,5%, составив 24 тыс. кубометров. На 4,5% снизилось производство хлебобулочных изделий недлительного хранения.

При этом заметно выросло (+16,6%) за год производство парт — «столы письменные деревянные для учебных заведений». Их изготовили за 2023 год 42 тыс. штук. Также выросло производство сыра и творога (+12,2% — 49 763 тонны) и трикотажных изделий (+5,4% — 1 887 тыс. штук).