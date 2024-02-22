Темп роста объёмов производства Сарапульского электрогенераторного завода в 2023 году превысил 147%

Сарапул. Удмуртия. Темп роста объёмов производства Сарапульского электрогенераторного завода в 2023 году составил 147,8% (12,027 млрд рублей) при годовом плане 11,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

СЭГЗ работал в особом режиме, без привлечения коммерческих кредитов. Несмотря на это, работники завода выполнили все задачи перед государством и заказчиками.

Увеличился объём производства напольного электротранспорта, взрывозащищённых электродвигателей для нефтяной и газовой промышленности, двигателей рулевой колонки для «АвтоВАЗа».

Сегодня на работников завода легла колоссальная нагрузка, связанная с выполнением государственного оборонного заказа, поэтому одной из основных задач на 2024 год остаётся поддержка коллектива предприятия, отмечает генеральный директор предприятия Алексей Беляев.