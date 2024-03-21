В Удмуртии обвиняемый в неуплате налогов на сумму свыше 23 млн рублей погасил задолженность

Ижевск. Удмуртия. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Удмуртии завершил расследование дела в отношении 42-летнего ижевчанина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, занимающуюся производством спецодежды и средств защиты, и в период с 2019 года по 2020 год внёс в налоговую декларацию ложные сведения о предприятии. Таким образом, злоумышленник не выплатил налоги на сумму более 23,5 млн рублей.

В результате расследования обвиняемый полностью погасил задолженность по налогам. Уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до трёхсот тысяч рублей либо арест или лишение свободы на срок от четырёх до шести месяцев и до двух лет соответственно.