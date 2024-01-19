Сладкий потоп: улицы Сергача Нижегородской области залило патокой

Сергач. Нижегородская область. Патока затопила улицы Сергача Нижегородской области. Последствия инцидента устраняют, пишет Коммерсантъ.

На размещенных жителями в соцетях снимках и кадрах видно, как сироп течет по проезжей части и тротуарам.

Предположительно, источником сладкого потопа стала прохудившаяся на Сергачском сахарном заводе цистерна с патокой объемом не менее 1 тыс. кубометров. По словам руководителя предприятия, причины протечки устанавливают. В городе сиропные реки уже убрали, на территории завода работы продолжаются.

Очевидцы инцидента утверждают, что при прорыве волна снесла забор и смыла два КамАЗа. У некоторых жителей подтопило подвалы домов, пострадали запасы зимних заготовок. Также сообщается, что патока попала в водопровод, и некоторое время вода из кранов имела сладкий вкус.