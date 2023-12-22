Ижевский автозавод локализовал производство 8 крупных деталей для автомобилей LADA Largus

Ижевск. Удмуртия. Чтобы изготавливать автомобили LADA Largus, ижевский автозавод локализовал производство 8 крупных деталей. Об этом журналистам рассказал директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

Так как ряд иностранных деталей для машин стали недоступны, «АвтоВАЗ» начал самостоятельно их штамповать. В настоящий момент на производстве создаются: крыша, наружные и внутренние панели задней распашной двери, внутренняя боковина кузова и передние крылья машины.

Также с площадки завода в Тольятти планируется перенести в Ижевск производство более 64 деталей крупной и средней штамповки.

«Мы также перевезли более 1100 единиц сварочной оснастки, сейчас уже крупные узлы варятся непосредственно на заводе «Лада Ижевск», и мы планируем, что к марту 2024 года мы закончим настройку этого оборудования и начнем процесс настройки сварки и валидации кузова», — прокомментировал Олег Груненков.

Помимо этого на производстве будет локализован процесс покраски бампера автомобилей марки «ЛАДА Ларгус».

Олег Груненков заявил, что «АвтоВАЗ» планирует увеличить показатели по локализации деталей и ищет для этого партнеров.

Напомним, что 15 декабря завод презентовал свой первый электромобиль LADA e-Largus.