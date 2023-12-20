На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге нашли машинокомплекты для 10 тысяч автомобилей

Санкт-Петербург. Запчасти для 70 тыс. автомобилей нашли на складах производственной площадки Hyundai в Санкт-Петербурге. При этом 10 тыс. машин из них можно собрать сразу, для остальных необходимо докупить некоторое количество дополнительных комплектующих, пишет Газета.ру со ссылкой на «Ведомости».

Недостающие детали можно приобрести в Китае или Казахстане, отмечает издание.

Напомним, завод Hyundai и площадку по выпуску двигателей ООО «Хендэ Виа Рус» в Санкт-Петербурге приобрела недавно компания «Арт-Финанс». Называется символическая сумма, за которую южнокорейские владельцы уступили промышленные объекты – 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). При этом «Хендэ Мотор» имеет право выкупить свою бывшую собственность обратно в течение ближайших 2 лет. Между тем оценочная стоимость заводов составляет примерно 219 млн долларов (около 20 млрд рублей).

Напомним, открытый в 2010 году завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года. В компании сослались на трудности с поставками комплектующих. Ранее там производили 200 тыс. иномарок в год, в том числе Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.