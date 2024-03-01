Сделанный в Удмуртии тепловоз-снегоочиститель отправят в Кировскую область

Камбарка. Удмуртия. Сделанный в Удмуртии тепловоз-снегоочиститель ТГМ40С вскоре отправят в Кировскую область. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Тепловоз собрали на Камбарском машиностроительном заводе. Он способен очищать железнодорожные пути на промышленных предприятиях без вреда для рельс. Также он может перевозить грузы в режиме тепловоза без переоборудования. Кабина транспорта оснащена двумя пультами управления, которые располагаются с обеих сторон.

«Такие удмуртские тепловозы работают почти во всех регионах страны от Москвы до Хабаровска и в странах СНГ. В нашей республике, к примеру, на «Увадрев», на участке РЖД в Сарапуле», — заявил Александр Бречалов.

Всего на Камбарском машиностроительном заводе уже изготовили больше тысячи таких машин. В настоящий момент на предприятии уже собирается ещё один тепловоз. А также завод ведёт переговоры о следующих поставках.

Напомним, что параллельно на КМЗ собирают состав для детской железной дороги, который планируется отправить в Казахстан.