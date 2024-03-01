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Сделанный в Удмуртии тепловоз-снегоочиститель отправят в Кировскую область

17:30, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сделанный в Удмуртии тепловоз-снегоочиститель отправят в Кировскую область
17:30, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#бизнес\n#завод\n#производство
Фото: скриншот видео Александра Бречалова
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Камбарский машиностроительный завод уже изготовил более тысячи таких машин.

Камбарка. Удмуртия. Сделанный в Удмуртии тепловоз-снегоочиститель ТГМ40С вскоре отправят в Кировскую область. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Тепловоз собрали на Камбарском машиностроительном заводе. Он способен очищать железнодорожные пути на промышленных предприятиях без вреда для рельс. Также он может перевозить грузы в режиме тепловоза без переоборудования. Кабина транспорта оснащена двумя пультами управления, которые располагаются с обеих сторон. 

«Такие удмуртские тепловозы работают почти во всех регионах страны от Москвы до Хабаровска и в странах СНГ. В нашей республике, к примеру, на «Увадрев», на участке РЖД в Сарапуле», — заявил Александр Бречалов. 

Всего на Камбарском машиностроительном заводе уже изготовили больше тысячи таких машин. В настоящий момент на предприятии уже собирается ещё один тепловоз. А также завод ведёт переговоры о следующих поставках. 

Напомним, что параллельно на КМЗ собирают состав для детской железной дороги, который планируется отправить в Казахстан. 

17:30, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#бизнес\n#завод\n#производство