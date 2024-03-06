В дом конструктора ракет в Коломне метнули коктейль Молотова

Коломна. Московская область. Поджечь дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина пытался злоумышленник с «коктейлем Молотова». Инцидент произошел вечером 5 марта в подмосковной Коломне, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Telegram-канал 112.

По данным телеканала, мужчина метнул зажигательную смесь в дом, но существенного вреда нанести не смог. Поджигателя задержали и передали полиции местные жители.

На допросе тот заявил, что стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты якобы уверили его в том, что он должен крупную сумму денег, но за поджог дома кредит можно списать. При этом неизвестные дали злоумышленнику адрес и инструкции, как действовать.