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За 2023 год в Удмуртии почти в три раза уменьшилось производство лекарств

14:32, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За 2023 год в Удмуртии почти в три раза уменьшилось производство лекарств
14:32, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
162
0
#производство\n#Удмуртия\n#статистика
Фото: arzik2
162
0

При этом текстиля стало производиться в полтора раза больше.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В 2,5 раза увеличилось производство химической продукции, в 1,5 – текстильных изделий. Ещё почти в полтора раза увеличилось производство электронных и оптических изделий.

В 1,3 раза увеличилось производство готовых металлических изделий и электрооборудования. Однако наблюдается спад в 2,7 раза в производстве лекарственных препаратов. Настолько же снизилось производство транспортных средств.

Производство пищевых продуктов выросло на 4,6%, напитков – на 0,4%.

Удмуртия заняла 7 место среди регионов ПФО. А рост индекса промышленного производства республики составил 108,7%.

14:32, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
162
0
#производство\n#Удмуртия\n#статистика