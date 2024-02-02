За 2023 год в Удмуртии почти в три раза уменьшилось производство лекарств

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В 2,5 раза увеличилось производство химической продукции, в 1,5 – текстильных изделий. Ещё почти в полтора раза увеличилось производство электронных и оптических изделий.

В 1,3 раза увеличилось производство готовых металлических изделий и электрооборудования. Однако наблюдается спад в 2,7 раза в производстве лекарственных препаратов. Настолько же снизилось производство транспортных средств.

Производство пищевых продуктов выросло на 4,6%, напитков – на 0,4%.

Удмуртия заняла 7 место среди регионов ПФО. А рост индекса промышленного производства республики составил 108,7%.