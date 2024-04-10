В одном из пустующих зданий деревни Карамас-Пельга открылось производство

Ижевск. Удмуртия. В деревне Карамас-Пельга Киясовского района одно из пустующих зданий заняло производство. Об этом сообщает глава районной администрации Сергей Кирющенков.

Пустующее помещение выкупил местный житель Вячеслав Тукаев. Он провёл ремонт, закупил оборудование и открыл производство по сушке овощей, фруктов, грибов и ягод.

«Надеюсь, этот, пока не большой бизнес, принесет предпринимателю доход, а жителям пользу», — написал глава района Сергей Кирющенков на своей странице «ВКонтакте».