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В одном из пустующих зданий деревни Карамас-Пельга открылось производство

12:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В одном из пустующих зданий деревни Карамас-Пельга открылось производство
12:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#производство\n#бизнес
Фото: Сергей Кирющенков
168
0

Помещение отремонтировано, здесь будут высушивать овощи, фрукты, грибы и ягоды.

Ижевск. Удмуртия. В деревне Карамас-Пельга Киясовского района одно из пустующих зданий заняло производство. Об этом сообщает глава районной администрации Сергей Кирющенков.  

Пустующее помещение выкупил местный житель Вячеслав Тукаев. Он провёл ремонт, закупил оборудование и открыл производство по сушке овощей, фруктов, грибов и ягод.

«Надеюсь, этот, пока не большой бизнес, принесет предпринимателю доход, а жителям пользу», — написал глава района Сергей Кирющенков на своей странице «ВКонтакте».

12:40, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#производство\n#бизнес