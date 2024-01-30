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В хозяйствах Удмуртии насчитали 7,6 миллиона птиц

14:58, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В хозяйствах Удмуртии насчитали 7,6 миллиона птиц
14:58, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#производство\n#животные\n#курицы\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
105
0

Поголовье свиней за 2023 год выросло до 242,9 тысячи.

Ижевск. Удмуртия. На 0,5% выросло количество птиц в хозяйствах Удмуртии за 2023 год. Их насчитывается 7,6 миллиона, сообщает Удмуртстат.

Кроме того, до 338,9 тыс. голов увеличилось количество крупного рогатого скота – прирост по сравнению с прошлым годом составил 1%. Количество свиней выросло почти на 7%, и теперь республика насчитывает 242,9 тыс. животных. На 9,1% снизилось поголовье овец и коз – сейчас их 43,8 тыс.

Также отмечается прирост 7,4% в производстве молока и 1% в добытом мясе.

Количество яиц снизилось на 2%, но, несмотря на это, за 2023 год в Удмуртии их произвели 1 млрд 95,6 миллиона штук.  

Напомним, ранее первый заместитель председателя правительства Удмуртии поделилась информацией о произведённом молоке в 2023 году.

14:58, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#производство\n#животные\n#курицы\n#Удмуртия