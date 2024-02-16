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В посёлке Новый Воткинского района открылось литейное производство

14:55, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В посёлке Новый Воткинского района открылось литейное производство
14:55, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
417
0
#производство\n#завод\n#Воткинский район
Фото: Александр Бречалов
417
0

После завершения ремонта здесь будет около 30 тысяч кв. м. производственных площадей.

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района открылось литейное производство. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Площадку запустил литейно-механический завод «Новый». Благодаря льготному кредиту он выкупил участок промзоны и отремонтировал пустые помещения.

После завершения ремонта здесь появится 30 тысяч кв. м. производственных площадей, сейчас завод производит комплектующие для грузовиков и прицепов. В планах переход на выпуск готовых узлов и деталей, отмечает Александр Бречалов.

14:55, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
417
0
#производство\n#завод\n#Воткинский район