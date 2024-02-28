На здании бывшего ТРК «Столица» в Ижевске появился логотип холдинга «Технодинамика»

Ижевск. Удмуртия. На фасаде бывшего ТРК «Столица» появился логотип предприятия, занявшего здание. Ранее вокруг бывшего торгового центра начали устанавливать забор.

В сентябре 2023 года стало известно, что площади бывшего ТРК «Столица» перепрофилируют в научно-производственный центр. Постепенно из здания выехали все торговые объекты, а в декабре 2023 года закрылся кинотеатр «Роликс». Совсем недавно вокруг бывшей «Столицы» начали устанавливать ограждения.

Теперь на здании можно заметить огромное полотно, скрывающее старый фасад, на котором изображён логотип холдинга «Технодинамика». Отметим, холдинг входит в госкорпорацию «Ростех».

В холдинг «Технодинамика» входит 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической промышленности.