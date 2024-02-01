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Илон Маск решил перерегистрировать Tesla в Техасе

12:16, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Илон Маск решил перерегистрировать Tesla в Техасе
12:16, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#США\n#бизнес\n#производство\n#автомобили\n#налоги\n#деньги\n#суд\n#Илон Маск\n#Tesla
Фото: pxhere.com
54
0

Предпринимателя возмутило вмешательство суда в штате Делавэр в финансовые дела компании.

Остин. США. Перерегистрировать компанию Tesla в Техасе намерен ее владелец Илон Маск. Вопрос будет обсуждаться на экстренно созванном совещании акционеров, пишет «Интерфакс»

Перед этим предприниматель провел опрос в соцсети, в ходе которого 87,1% респондентов одобрили идею перерегистрации.

Ранее суд в штате Делавэр, где зарегистрирована компания, запретил выплату Маску рекордной суммы в 55,8 млрд долларов (5 трлн 3,5 млрд рублей). Решение об этом принял в 2018 году совет директоров Tesla. Суд посчитал это решение несправедливым по отношению к другим акционерам автопроизводителя.

12:16, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#США\n#бизнес\n#производство\n#автомобили\n#налоги\n#деньги\n#суд\n#Илон Маск\n#Tesla