Илон Маск решил перерегистрировать Tesla в Техасе

Остин. США. Перерегистрировать компанию Tesla в Техасе намерен ее владелец Илон Маск. Вопрос будет обсуждаться на экстренно созванном совещании акционеров, пишет «Интерфакс».

Перед этим предприниматель провел опрос в соцсети, в ходе которого 87,1% респондентов одобрили идею перерегистрации.

Ранее суд в штате Делавэр, где зарегистрирована компания, запретил выплату Маску рекордной суммы в 55,8 млрд долларов (5 трлн 3,5 млрд рублей). Решение об этом принял в 2018 году совет директоров Tesla. Суд посчитал это решение несправедливым по отношению к другим акционерам автопроизводителя.